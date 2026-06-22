Polémica en Gran Hermano: comentario de Leandro Nigro sobre Messi generó repudio y pedidos de expulsión

El participante de “Gran Hermano: Generación Dorada” desató la indignación en redes sociales tras un comentario ofensivo sobre Lionel Messi mientras los concursantes veían el partido Argentina vs. Austria.

Hoy 23:27

Un comentario de Leandro Nigro, concursante de Gran Hermano: Generación Dorada, durante el partido entre Argentina y Austria encendió la polémica en redes sociales. El joven lanzó la frase “es una verga Messi”, generando un aluvión de críticas en X, con usuarios que incluso pidieron su expulsión del reality.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió mientras los participantes disfrutaban de la victoria argentina por 2-0, con goles de Messi. El video se viralizó rápidamente y los fanáticos del jugador no tardaron en reaccionar: “Expulsión por antipatria” y “después de ese comentario tiene que salir con el 99,9% de los votos” fueron algunos de los mensajes que circulan en redes.

Además, el comentario reavivó críticas previas hacia Nigro, quien había cuestionado a otros deportistas como Colapinto, lo que aumentó el malestar de la audiencia. La producción de Gran Hermano habilitó esta edición para que los participantes puedan seguir partidos del Mundial, amplificando el impacto de las declaraciones dentro de la casa.

Leandro Nigro ya había recibido un llamado de atención a fines de mayo, poco después de ingresar en la segunda tanda de participantes. Santiago del Moro, conductor del ciclo, explicó en su programa radial El Club del Moro que la advertencia respondía a la percepción de bajo compromiso y escasa participación de Nigro en la dinámica del juego, dejando en claro que debía replantear su actitud para mantenerse en competencia.

El episodio refleja cómo cualquier comentario dentro de la casa puede generar repercusiones inmediatas en el exterior, especialmente cuando involucra a un ídolo nacional como Lionel Messi.