Confirmaron que Jorge Messi recibió el alta médica y continúa su recuperación junto a su familia

El padre de Lionel Messi permaneció internado durante varios días. La noticia llevó tranquilidad al entorno del capitán argentino en plena disputa del Mundial 2026.

Hoy 23:47

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días, en una noticia que llevó alivio a la familia del capitán de la Selección argentina y a sus seguidores en medio del Mundial 2026.

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La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que el padre del astro rosarino ya abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a sus seres queridos. Según trascendió, incluso ya regresó a Rosario para continuar con su recuperación.

La evolución favorable de Jorge Messi pone fin a varios días de preocupación para el entorno familiar, luego de que se conociera que atravesaba un cuadro de salud que requirió seguimiento médico. La propia familia había emitido días atrás un comunicado para desmentir rumores y aclarar que evolucionaba favorablemente.

La situación había cobrado gran repercusión tras la difusión de versiones falsas sobre su estado de salud, que obligaron al entorno del ex Barcelona y Paris Saint-Germain a salir públicamente a pedir prudencia y respeto por la privacidad familiar.

La noticia del alta llegó además a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos encuentros del Mundial había reconocido estar atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras acompañaba a distancia la evolución de su padre.

Con la recuperación de Jorge Messi, el entorno del futbolista recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia internacional, mientras el capitán albiceleste continúa enfocado en la participación de la Selección argentina en la Copa del Mundo: marcó los dos goles del triunfo de este lunes por 2-0 ante Austria, que le valió la clasificación a los 16avos de final.