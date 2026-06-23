Recuperan moto robada en La Quiaca con pedido de captura

Efectivos de La Quiaca recuperaron una motocicleta robada con pedido de captura desde Mendoza, mientras el conductor no fue detenido por falta de documentación.

Hoy 02:12

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de La Quiaca lograron recuperar una moto robada que contaba con un pedido de captura vigente emitido desde la provincia de Mendoza. Este incidente ocurrió en un operativo rutinario, donde el conductor no fue detenido debido a la falta de documentación del rodado.

El hecho fue advertido alrededor de las 12.20 horas en la avenida Lamadrid, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia por las calles de esta ciudad fronteriza. Durante su patrullaje, observaron estacionada una moto Benelli TRK y a su único ocupante en las cercanías.

Los agentes decidieron consultar en la base de datos del Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac) el número de cuadro de la motocicleta. Este procedimiento reveló que la moto tenía un pedido de captura activo desde el 3 de febrero en la ciudad de Mendoza.

Una vez confirmada la situación, el motociclista se acercó a los integrantes de la Brigada y fue entrevistado. El hombre, de 30 años y oriundo de la provincia de Salta, afirmó ser el propietario del motovehículo, aunque admitió no poseer la documentación correspondiente.

Finalmente, los agentes comunicaron la situación al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó el secuestro del rodado para su traslado a una dependencia policial, indicando que el sujeto no debía ser detenido en esta ocasión.