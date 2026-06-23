Policía investiga hallazgo de auto con mensaje de auxilio en Santa Fe

La policía de Santa Fe investiga el hallazgo de un automóvil con una nota de SOS y continúa con las pesquisas en la zona del río y peritajes en el vehículo.
En la madrugada del lunes, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) descubrieron un automóvil Volkswagen Gol Trend gris abandonado en el puente de Colastiné Sur, sobre la Ruta Nacional 168, en dirección a la ciudad de Paraná.
El vehículo estaba completamente cerrado y no había ocupantes a la vista. En el parabrisas, los gendarmes encontraron una nota que contenía la inscripción "SOS" y dos números telefónicos, lo que generó preocupación sobre el estado del propietario.
El propietario del automóvil, identificado como B. A. R., de 45 años y residente de Paraná, Entre Ríos, se encuentra actualmente desaparecido.
La situación fue reportada por el conductor de otro vehículo que observó el automóvil detenido en el viaducto y alertó a las autoridades correspondientes.
Al llegar al lugar, los gendarmes confirmaron que el rodado estaba cerrado y sin ocupantes, pero durante la inspección encontraron un teléfono celular con funda azul y una billetera marrón, ambos debajo de los asientos.
Utilizando los números de teléfono de la nota, los efectivos contactaron a un hombre que se identificó como hermano del propietario. Este familiar llegó al lugar y proporcionó información sobre B. A. R., aunque los intentos de contacto directo con él no tuvieron éxito.
Debido a las circunstancias inusuales del hallazgo, se notificó al fiscal de Homicidios en turno, el doctor Marchi, quien ordenó la preservación de la escena y la realización de peritajes criminalísticos sobre el vehículo, así como su secuestro preventivo.
El fiscal también solicitó la intervención de especialistas y equipos de buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para llevar a cabo rastrillajes en el río y áreas cercanas al puente, con el objetivo de encontrar al propietario del vehículo o cualquier evidencia que ayude en la investigación.