Policía investiga hallazgo de auto con mensaje de auxilio en Santa Fe

La policía de Santa Fe investiga el hallazgo de un automóvil con una nota de SOS y continúa con las pesquisas en la zona del río y peritajes en el vehículo.

Hoy 04:15

En la madrugada del lunes, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) descubrieron un automóvil Volkswagen Gol Trend gris abandonado en el puente de Colastiné Sur, sobre la Ruta Nacional 168, en dirección a la ciudad de Paraná.

El vehículo estaba completamente cerrado y no había ocupantes a la vista. En el parabrisas, los gendarmes encontraron una nota que contenía la inscripción "SOS" y dos números telefónicos, lo que generó preocupación sobre el estado del propietario.

El propietario del automóvil, identificado como B. A. R., de 45 años y residente de Paraná, Entre Ríos, se encuentra actualmente desaparecido.

La situación fue reportada por el conductor de otro vehículo que observó el automóvil detenido en el viaducto y alertó a las autoridades correspondientes.

Al llegar al lugar, los gendarmes confirmaron que el rodado estaba cerrado y sin ocupantes, pero durante la inspección encontraron un teléfono celular con funda azul y una billetera marrón, ambos debajo de los asientos.

Utilizando los números de teléfono de la nota, los efectivos contactaron a un hombre que se identificó como hermano del propietario. Este familiar llegó al lugar y proporcionó información sobre B. A. R., aunque los intentos de contacto directo con él no tuvieron éxito.

Debido a las circunstancias inusuales del hallazgo, se notificó al fiscal de Homicidios en turno, el doctor Marchi, quien ordenó la preservación de la escena y la realización de peritajes criminalísticos sobre el vehículo, así como su secuestro preventivo.

El fiscal también solicitó la intervención de especialistas y equipos de buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para llevar a cabo rastrillajes en el río y áreas cercanas al puente, con el objetivo de encontrar al propietario del vehículo o cualquier evidencia que ayude en la investigación.