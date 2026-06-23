Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026

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Portugal, Inglaterra y Colombia volverán a salir a la cancha en una jornada con partidos en Houston, Boston, Toronto y Guadalajara. La actividad comenzará a las 14 por Canal 7 de Santiago del Estero.
El Mundial 2026 continuará este martes 23 de junio con una nueva jornada de fase de grupos, marcada por las presentaciones de Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia.
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La actividad se repartirá entre Houston, Boston, Toronto y Guadalajara, con partidos programados entre la tarde y la noche argentina. Tras el inicio de la segunda fecha, varios seleccionados buscarán acomodarse en sus zonas y otros empezarán a jugar con mayor presión por los resultados.
La programación comenzará a las 14.00, con el cruce entre Portugal y Uzbekistán por el Grupo K, y finalizará a las 23.00, con el duelo entre Colombia y Congo.
Portugal abrirá la jornada frente a Uzbekistán desde las 14.00 de Argentina, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K. El partido podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero.
El equipo de Cristiano Ronaldo volverá a jugar después de su amargo debut ante Congo, donde no pudo pasar del empate. Por eso, buscará quedarse con los tres puntos ante un seleccionado uzbeko que viene de caer 3 a 1 frente a Colombia.
Más tarde será el turno de Inglaterra, que enfrentará a Ghana desde las 17.00 de Argentina, en Boston. El encuentro también será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.
El seleccionado inglés llega con la moral alta tras vencer 4 a 2 a Croacia en su debut. El equipo de Thomas Tuchel buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación, aunque enfrente tendrá a un rival que también comenzó con victoria.
Ghana, dirigido por Carlos Queiroz, le ganó de manera ajustada a Panamá en el inicio del Grupo L y sueña con dar otro paso hacia la siguiente fase.
La programación continuará con Panamá frente a Croacia, desde las 20.00 de Argentina, en Toronto. El partido podrá verse por DSports y TyC Sports.
Será un duelo de necesitados en el Grupo L, ya que ambos seleccionados vienen de perder en la primera jornada. Panamá buscará recuperarse tras la caída ante Ghana, mientras que Croacia intentará cambiar la imagen que dejó en su derrota ante Inglaterra.
El cierre del día será con Colombia ante Congo, desde las 23.00 de Argentina, en Guadalajara. El encuentro será transmitido por DSports.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de vencer a Uzbekistán y buscará una nueva victoria que lo deje muy cerca de los dieciseisavos de final. Del otro lado, Congo intentará dar el golpe después del empate conseguido en su debut ante Portugal.
Portugal vs. Uzbekistán
Hora: 14.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Sede: Houston
Grupo: K
Inglaterra vs. Ghana
Hora: 17.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Sede: Boston
Grupo: L
Panamá vs. Croacia
Hora: 20.00
TV: DSports y TyC Sports
Sede: Toronto
Grupo: L
Colombia vs. Congo
Hora: 23.00
TV: DSports
Sede: Guadalajara
Grupo: K
Después del triunfo frente a Austria, la Selección Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania.
El partido comenzará a las 23.00 de Argentina y se jugará nuevamente en Dallas. Podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero, Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.
Dallas volverá a ser una de las ciudades con mayor presencia argentina durante esta etapa del Mundial y se espera una gran cantidad de hinchas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el cierre de la zona.