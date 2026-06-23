Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 6º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Noruega 3
Senegal 2
FINALIZADO
14:00 Grupo K
Portugal -
Uzbekistán -
23 / 06 / 2026
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026

Portugal, Inglaterra y Colombia volverán a salir a la cancha en una jornada con partidos en Houston, Boston, Toronto y Guadalajara. La actividad comenzará a las 14 por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 06:21

El Mundial 2026 continuará este martes 23 de junio con una nueva jornada de fase de grupos, marcada por las presentaciones de Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia.

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La actividad se repartirá entre Houston, Boston, Toronto y Guadalajara, con partidos programados entre la tarde y la noche argentina. Tras el inicio de la segunda fecha, varios seleccionados buscarán acomodarse en sus zonas y otros empezarán a jugar con mayor presión por los resultados.

La programación comenzará a las 14.00, con el cruce entre Portugal y Uzbekistán por el Grupo K, y finalizará a las 23.00, con el duelo entre Colombia y Congo.

Portugal vs. Uzbekistán

Portugal abrirá la jornada frente a Uzbekistán desde las 14.00 de Argentina, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K. El partido podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero.

El equipo de Cristiano Ronaldo volverá a jugar después de su amargo debut ante Congo, donde no pudo pasar del empate. Por eso, buscará quedarse con los tres puntos ante un seleccionado uzbeko que viene de caer 3 a 1 frente a Colombia.

Inglaterra vs. Ghana

Más tarde será el turno de Inglaterra, que enfrentará a Ghana desde las 17.00 de Argentina, en Boston. El encuentro también será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

El seleccionado inglés llega con la moral alta tras vencer 4 a 2 a Croacia en su debut. El equipo de Thomas Tuchel buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación, aunque enfrente tendrá a un rival que también comenzó con victoria.

Ghana, dirigido por Carlos Queiroz, le ganó de manera ajustada a Panamá en el inicio del Grupo L y sueña con dar otro paso hacia la siguiente fase.

Panamá vs. Croacia

La programación continuará con Panamá frente a Croacia, desde las 20.00 de Argentina, en Toronto. El partido podrá verse por DSports y TyC Sports.

Será un duelo de necesitados en el Grupo L, ya que ambos seleccionados vienen de perder en la primera jornada. Panamá buscará recuperarse tras la caída ante Ghana, mientras que Croacia intentará cambiar la imagen que dejó en su derrota ante Inglaterra.

Colombia vs. Congo

El cierre del día será con Colombia ante Congo, desde las 23.00 de Argentina, en Guadalajara. El encuentro será transmitido por DSports.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de vencer a Uzbekistán y buscará una nueva victoria que lo deje muy cerca de los dieciseisavos de final. Del otro lado, Congo intentará dar el golpe después del empate conseguido en su debut ante Portugal.

Partidos del Mundial 2026 de hoy martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán
Hora: 14.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Sede: Houston
Grupo: K

Inglaterra vs. Ghana
Hora: 17.00
TV: Canal 7 de Santiago del Estero
Sede: Boston
Grupo: L

Panamá vs. Croacia
Hora: 20.00
TV: DSports y TyC Sports
Sede: Toronto
Grupo: L

Colombia vs. Congo
Hora: 23.00
TV: DSports
Sede: Guadalajara
Grupo: K

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Después del triunfo frente a Austria, la Selección Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania.

El partido comenzará a las 23.00 de Argentina y se jugará nuevamente en Dallas. Podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero, Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports.

Dallas volverá a ser una de las ciudades con mayor presencia argentina durante esta etapa del Mundial y se espera una gran cantidad de hinchas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el cierre de la zona.

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