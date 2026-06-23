Añatuya se viste de sol: temperaturas agradables para hoy Martes 23 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El clima promete ser ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, los añatuyenses se despiertan con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 6.9 °C, pero que se siente como 5.5 °C debido a la brisa suave. La humedad se mantiene en un 69%, lo que aporta un leve frescor al ambiente.

El día promete ser soleado y agradable, con una máxima que alcanzará los 18.2 °C. Esto significa que los habitantes de Añatuya podrán disfrutar de un clima propicio para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas seguirán en ascenso, con una mínima de 6.8 °C y una máxima de 19.7 °C. Este incremento en el calor será muy apreciado por los añatuyenses que buscan un respiro del frío invernal.

El jueves, el clima se mantendrá en la misma tónica, con una mínima de 8.4 °C y una máxima de 19.9 °C, lo que reafirma que los días soleados y cálidos continuarán en la región. Sin duda, un alivio para quienes anhelan el calor del verano.

En resumen, el clima para hoy en Añatuya se presenta ideal para disfrutar: se espera un día soleado con temperaturas que irán desde los 6.6 °C de mínima hasta los 18.2 °C de máxima. Los añatuyenses podrán aprovechar al máximo este clima favorable.