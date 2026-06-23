"Se perdieron empleos en blanco, pero creció la informalidad y quienes trabajan de manera independiente"

Así lo consideró en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados, durante su análisis para Radio Panorama.

Hoy 08:32

El licenciado Osvaldo Granados analizó este martes la situación económica y laboral del país durante su habitual columna en Radio Panorama, donde sostuvo que se está produciendo una transformación profunda en el mercado de trabajo.

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“En líneas generales la economía muestra algo sorprendente, porque es diferente a lo que pasó en la década del 90. En aquel momento se perdían empleos en blanco y había protestas y escándalos. Hoy, en cambio, a pesar de la limpieza en el sector público y los problemas en la industria, la desocupación no baja como se esperaba”, explicó.

En ese sentido, señaló que el fenómeno se explica por el crecimiento de la informalidad y del trabajo independiente. “Se perdieron empleos en blanco, pero creció la informalidad. Muchas personas trabajan por su cuenta, por ejemplo en plataformas como Uber. Por eso no baja la desocupación”, afirmó.

Granados también advirtió sobre situaciones de presión demográfica en algunas regiones del país. “El gobernador de Neuquén pidió que no vaya más gente por un tiempo porque no tienen dónde ubicarlos. Siguen llegando personas sin posibilidades de inserción, es un caos que también puede darse en San Juan por las inversiones mineras y ya está ocurriendo en Río Negro. Frente a este desborde, hay un cambio drástico”, remarcó.

Por otra parte, el economista destacó la baja del Riesgo País, aunque puso el foco en el sistema financiero. “La clave, desde el punto de vista económico, es qué pasa con los bancos y los morosos. El Banco Central tiene que aprender a prestar: estaban acostumbrados a financiar al Estado a tasas altísimas. También es importante que la gente se informe sobre a qué tasa toma créditos, porque hoy los préstamos no se licúan con la inflación. Es una cuestión de educación financiera”, indicó.

Finalmente, se refirió a la acumulación de reservas. “El Banco Central sigue juntando dólares para pagar la deuda de este año y del que viene. Hoy, en las condiciones actuales, es algo realizable”, concluyó.