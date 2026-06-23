Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque declarará por novena vez

El neurocirujano ofrecerá contexto sobre audios y hechos claves en el juicio por la muerte del astro argentino, mientras se suman nuevos testigos al proceso.

Hoy 08:39

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, prestará testimonio este martes por novena vez en el marco del juicio por la muerte del astro argentino.

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La audiencia se desarrollará al inicio de la vigesimoprimera jornada del segundo debate oral y público, con el objetivo de contextualizar diversos audios que fueron expuestos en las últimas sesiones.

Fuentes del caso indicaron que, además de Luque, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos clave: Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de ingreso del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona cumplía su internación domiciliaria.

También será citado Maximiliano Trimarchi, ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien estuvo presente el 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento del futbolista.

La causa por la supuesta comisión de homicidio simple con dolo eventual también involucra a otros seis profesionales: la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio separado por jurados populares, cuyo inicio continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

El proceso sigue bajo estricta atención mediática, y la declaración de Luque vuelve a centrar la atención sobre el rol que desempeñó durante la última etapa de la vida del Diez. La defensa y la Fiscalía buscarán aclarar detalles sobre el manejo clínico del futbolista y su vinculación con los audios y documentación presentados en el juicio.