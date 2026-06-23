Olivia Cooke confesó su fallida audición para interpretar a Rey en Star Wars

La actriz de House of the Dragon reveló que intentó quedarse con el papel de Rey en The Force Awakens, pero reconoció que su desempeño no estuvo a la altura.
Antes de convertirse en una de las figuras destacadas de House of the Dragon, Olivia Cooke estuvo cerca de ingresar a una de las franquicias más importantes del cine: Star Wars. Sin embargo, su experiencia en el proceso de audiciones no fue precisamente la mejor.
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Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, la actriz británica desmintió rumores que la vinculaban con The Last Jedi (2017), dirigida por Rian Johnson. No obstante, confirmó que sí audicionó años antes para el personaje de Rey en The Force Awakens (2015), rol que finalmente quedó en manos de Daisy Ridley.
“Hice varias audiciones para esa película, donde Daisy obtuvo el papel. Pero, ya sabes, todo el mundo y su perro audicionó para eso”, comentó con humor.
Cooke también fue autocrítica al recordar su desempeño. “Creo que audicioné una vez en Los Ángeles y luego otra con J.J. Abrams. Y fui un desastre. Fui realmente mala”, admitió sin rodeos.
La actriz explicó que fue una de esas experiencias en las que nada sale como uno espera: “¿Viste cuando entrás a una audición y simplemente no estás dando lo que deberías? Sentís que te fallaste a vos misma y a todos en la sala”.
Lejos de mostrarse frustrada, Cooke elogió a quien finalmente se quedó con el papel: “Daisy hizo un trabajo increíble. Yo en ese momento no era ese tipo de actriz. Simplemente no encajaba”.
Tras aquella experiencia, su carrera continuó en ascenso con participaciones en películas como Me and Earl and the Dying Girl, Ready Player One y la aclamada Sound of Metal, nominada al Oscar. Finalmente, alcanzó reconocimiento global con su interpretación de Alicent Hightower en House of the Dragon.
Actualmente, la serie transita su tercera temporada, mientras que una cuarta —que marcará su final— está prevista para estrenarse en 2028.