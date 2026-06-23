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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 8º
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Diario Panorama sortea entradas para disfrutar de Las Guerreras K-Pop en Santiago

El espectáculo inspirado en el exitoso filme animado de Netflix llegará al Paraninfo de la UNSE el próximo 11 de julio. Enterate cómo participar por tu lugar.

Hoy 09:45
Guerreras K-Pop

Diario Panorama invita a sus lectores a vivir una experiencia única junto a Las Guerreras K-Pop, el espectáculo inspirado en la exitosa película animada de Netflix que se presentará el próximo sábado 11 de julio en el Paraninfo de la UNSE.

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Para celebrar este esperado evento, nuestro diario realiza un sorteo de entradas para que los fanáticos puedan disfrutar en vivo de una propuesta que combina música, baile, fantasía y toda la energía del universo K-Pop.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Seguir a @diariopanoramasde en Instagram.
  • Dar "Me gusta" a la publicación del sorteo.
  • Comentar con quién les gustaría asistir al show.
  • Compartir el posteo en sus historias.

No te quedes afuera. Participá del sorteo y preparate para disfrutar de una jornada llena de música, color y diversión.

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