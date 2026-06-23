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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 8º
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Ganá entradas para El Cuarto Soda con Diario Panorama

La banda tributo que revive la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati será protagonista de una noche inolvidable.

Hoy 09:57
El cuarto soda

Los fanáticos de Soda Stereo y Gustavo Cerati tienen una oportunidad imperdible. Diario Panorama lanzó un nuevo sorteo para que sus lectores puedan ganar entradas y disfrutar en vivo de El Cuarto Soda, una de las bandas tributo más destacadas dedicadas a recrear la música y la esencia del histórico grupo argentino.

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¿Cómo participar?

Los interesados deberán cumplir con tres simples pasos:

  • Seguir a @diariopanoramasde en Instagram.
  • Dar "Me gusta" a la publicación del sorteo.
  • Comentar etiquetando a la persona con la que les gustaría asistir al show.

No te pierdas la oportunidad de revivir los clásicos que marcaron generaciones y participar por tus entradas.

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