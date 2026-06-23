Ganá entradas para El Cuarto Soda con Diario Panorama

La banda tributo que revive la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati será protagonista de una noche inolvidable.
Los fanáticos de Soda Stereo y Gustavo Cerati tienen una oportunidad imperdible. Diario Panorama lanzó un nuevo sorteo para que sus lectores puedan ganar entradas y disfrutar en vivo de El Cuarto Soda, una de las bandas tributo más destacadas dedicadas a recrear la música y la esencia del histórico grupo argentino.
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¿Cómo participar?
Los interesados deberán cumplir con tres simples pasos:
No te pierdas la oportunidad de revivir los clásicos que marcaron generaciones y participar por tus entradas.