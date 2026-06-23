Víctor Araujo destacó la agenda de gestión provincial y la planificación ante fenómenos climáticos

El jefe de Gabinete brindó definiciones sobre obras hídricas, políticas públicas, capacitación juvenil y el abordaje de eventos climáticos extremos durante una entrevista con Radio Panorama.

Hoy 10:34

El jefe de Gabinete de la provincia, Víctor Araujo, dialogó con Radio Panorama y se refirió a la agenda de trabajo impulsada por el Gobierno provincial, en línea con los lineamientos establecidos por el gobernador Elías Suárez.

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“Trabajamos en una agenda de temas centrales propuestos por el gobernador”, afirmó el funcionario, al tiempo que destacó la realización en el Nodo Tecnológico de una jornada vinculada a ciencia y tecnología, enfocada en fenómenos climatológicos asociados a períodos de sequía o de abundantes precipitaciones.

En ese marco, se desarrolló la conferencia “Fenómeno de El Niño: Alerta Temprana y Perspectivas 2026/2027”, una jornada orientada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante impactos climáticos en la región. La actividad contó con la participación de especialistas del INTA Santiago del Estero, INTA Castelar, el Gobierno de la Provincia, el Servicio Meteorológico Nacional y HydroDevs.

Araujo subrayó que, frente a las crisis climáticas, paradójicamente también surgen oportunidades productivas, ya que "por las abundantes lluvias hubo cosechas récord”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de planificación a mediano y largo plazo: “Se proyecta que las temporadas de lluvia van a seguir, tanto en intensidad como en periodicidad, lo cual nos obliga a trabajar sobre obras que son necesarias mantener. Hay que avanzar en diagnóstico y planificación para estar mejor preparados”.

En relación al recurso hídrico, el funcionario remarcó su importancia estratégica: “El agua es elemental para la vida humana y animal, tiene la particularidad de a veces escasear y a veces ser abundante. Hay que administrarla de la manera más eficiente para que esté disponible. El tema del agua y su escasez es central a nivel mundial”.

En ese sentido, destacó la ejecución de infraestructura en la provincia: “Actualmente hay 12 obras en ejecución vinculadas al agua potable, y el gobernador mantiene otras obras a pesar del contexto de merma en los ingresos coparticipables. También se continúa con obras de viviendas, entendiendo su importancia para distintos sectores”.

Por otra parte, Araujo se refirió al escenario político de cara a los próximos comicios municipales del 2 de agosto: “Hemos escuchado a diferentes candidatos de distintos sectores, e impulsamos y acompañamos a los que consideramos viables para cada localidad. El trabajo político va de la mano con la gestión”, sostuvo, y remarcó la importancia del acto eleccionario.

Finalmente, destacó el alcance del programa educativo “Santiago Crece con Vos”, orientado a la capacitación de jóvenes: “Hay tandas de chicos que están terminando los primeros cursos y, como dato relevante, unos 850 jóvenes están finalizando el secundario de manera paralela, cerrando una etapa fundamental para su formación”, concluyó.