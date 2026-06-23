Mauricio Macri compartió el triunfo argentino ante Austria con su novia Lola Teuly y varias figuras

El expresidente estuvo en un palco VIP del Dallas Stadium junto a su nueva pareja durante la victoria de la Selección argentina por 2-0. En el lugar también fueron vistos exfutbolistas y figuras reconocidas del ambiente argentino.

Hoy 10:44

Mauricio Macri fue uno de los espectadores destacados este lunes en el Dallas Stadium, donde la Selección Argentina venció por 2 a 0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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El expresidente viajó a Estados Unidos acompañado por su nueva pareja, Dolores “Lola” Teuly, con quien se mostró públicamente durante la jornada mundialista. Ambos fueron captados en uno de los pasillos del estadio antes de ubicarse en un sector privilegiado para seguir el partido.

La imagen de Macri junto a Teuly no pasó desapercibida. Al titular del PRO se lo vio vestido de traje, mientras que la exasesora lució un jean y una campera verde. La pareja compartió el encuentro desde un palco VIP, donde también estuvieron presentes figuras del fútbol argentino como Ezequiel Lavezzi, Maximiliano Rodríguez, Santiago Solari y Javier Pastore.

Macri y Teuly ya habían asistido al debut de Argentina en el Mundial, en Kansas City, aunque en aquella oportunidad no trascendieron fotografías de ambos. Esta vez, en cambio, las cámaras registraron su presencia durante la victoria de la Albiceleste ante Austria.

La relación entre el expresidente y Teuly fue confirmada a mediados de mayo, luego de varios rumores que comenzaron tras la separación de Macri de Juliana Awada, ocurrida a fines de 2025. Desde entonces, la pareja compartió diferentes momentos públicos y privados, entre ellos un viaje por Europa y Egipto.

Dolores Teuly conoce a Macri desde hace más de 25 años y formó parte del entorno laboral durante la gestión de Cambiemos. Según su perfil público en LinkedIn, trabajó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia, bajo la órbita de la Secretaría General que encabezaba Fernando de Andreis.

Actualmente, Teuly lleva adelante QIrugs, un emprendimiento dedicado a la venta de alfombras de polipropileno. Antes de iniciar su relación con Macri, estuvo en pareja con Gastón Cami, director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos.