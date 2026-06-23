Hasta Google se rindió ante Messi: el homenaje especial tras su nuevo récord histórico

El buscador activó una animación interactiva para celebrar la marca del capitán argentino, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Hoy 11:13

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena mundial tras su brillante actuación ante Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El capitán de la Selección argentina marcó los dos goles en la victoria por 2 a 0 y alcanzó un nuevo récord histórico.

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Con sus tantos en Dallas, Messi se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando la marca que pertenecía al alemán Miroslav Klose. La hazaña generó repercusión en todo el planeta y también llegó al motor de búsqueda más utilizado del mundo.

Google decidió homenajear al astro argentino con una sorpresa especial dentro de su buscador. La compañía activó un “easter egg”, una función interactiva oculta que aparece al buscar el nombre del futbolista.

Para ver la animación, los usuarios solo deben ingresar “Lionel Messi” en Google desde cualquier dispositivo. Al realizar la búsqueda, la pantalla se llena de papelitos celestes y blancos, en una referencia directa a los colores de la Selección argentina.

La experiencia también incluye una pelota con los colores de la bandera nacional y una animación vinculada al nuevo récord conseguido por el número diez. Además, la función permite compartir el contenido a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La acción fue presentada como una forma de celebrar la vigencia de Messi y su nuevo capítulo en la historia de los Mundiales. Rápidamente, la sorpresa comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron capturas y videos de la animación.

Los llamados “easter eggs” son funciones ocultas dentro de plataformas digitales que suelen activarse con búsquedas o comandos específicos. Google ya utilizó este tipo de recursos en otras ocasiones para conmemorar eventos deportivos, culturales o de alto impacto global.

Esta vez, el homenaje tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien a los 38 años sigue agrandando su leyenda con la camiseta argentina y volvió a demostrar que su nombre trasciende las canchas.