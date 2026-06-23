Rescatan a una joven que había sido interceptada y raptada por su expareja

La Policía realizó un operativo de búsqueda luego de la denuncia de una mujer que alertó sobre el presunto secuestro de su hermana por parte de su expareja. El sospechoso fue localizado y quedó demorado.

Hoy 11:32

Un grave hecho de presunta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género y amenazas calificadas es investigado en la localidad de Vilelas, luego de la denuncia realizada en horas de la noche del martes.

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Según informaron fuentes del caso, cerca de las 22:45 una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar que su hermana, habría sido interceptada por su ex pareja, identificado como Jorge Reynoso, alias “Sordo”, en inmediaciones del barrio San Francisco.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría abordado a la joven cuando se desplazaba por la zona y la habría obligado a subir a un automóvil Volkswagen Gol Power color gris, bajo amenazas con arma blanca. Posteriormente, se habría dirigido hacia la ruta provincial N°92 en dirección a la ciudad de Quimilí.

Ante la alerta, la fiscal de género Dra. Pilar Palavecino ordenó la intervención de distintas dependencias policiales y se inició un operativo de búsqueda y rastrillaje en la zona.

Durante el procedimiento, el vehículo fue hallado en inmediaciones de la cancha “La Ensenada”, aunque sin ocupantes. Más tarde, en un rastrillaje realizado por caminos vecinales que conectan el barrio Olivos con el complejo deportivo, los efectivos lograron ubicar a dos personas en zona montuosa, identificadas como la víctima y el presunto agresor.

En ese contexto, el hombre fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó demorado en carácter de prevenido. En su poder se secuestraron dos teléfonos celulares marca Motorola y un teléfono Samsung.

La joven fue puesta bajo resguardo y, en entrevista con los investigadores, habría manifestado que fue interceptada cuando se dirigía desde la casa de su hermano, momento en el que su ex pareja la habría obligado a subir al vehículo mediante amenazas con arma blanca.

La fiscal interviniente ordenó la recepción de la denuncia formal, el secuestro del vehículo involucrado, del arma blanca presuntamente utilizada y de los teléfonos celulares, además de la realización del examen médico correspondiente a la víctima.

La causa continúa en investigación bajo la órbita judicial competente.