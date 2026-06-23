Aprehendieron a un hombre con arma de fuego, drogas y dinero en el barrio Congreso

El sujeto fue detenido en Capital durante un operativo policial. Le secuestraron un revólver, marihuana, efectivo y una motocicleta.

Hoy 14:28

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la ciudad Capital tras ser sorprendido causando desorden en la vía pública, en un procedimiento que derivó en el secuestro de un arma de fuego, estupefacientes y otros elementos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 03.00 de la madrugada de este lunes en el barrio Congreso, sobre calle Rodríguez, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 8 acudió a un llamado por disturbios en la zona.

Al arribar, los efectivos identificaron y redujeron al individuo, quien se encontraba alterando el orden público. Durante la requisa preventiva, constataron que llevaba un revólver calibre 22 cargado con cinco cartuchos.

A partir de la situación, se solicitó la intervención de la Dirección General de Criminalística y de la Dirección General de Drogas Peligrosas. En la inspección del motovehículo en el que se trasladaba, una Gilera Smash, se halló una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo, dio positivo para marihuana.

Además del arma y la droga, se secuestraron un teléfono celular, la motocicleta y la suma de dinero en efectivo.

La Unidad Fiscal interviniente dispuso la aprehensión del sospechoso por portación ilegítima de arma de fuego, mientras que la Fiscalía de Narcomenudeo ordenó el secuestro de la sustancia y la continuidad de las actuaciones judiciales.