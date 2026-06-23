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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Barrio Mosconi: un choque entre dos motos dejó a una mujer herida tras cruzar un semáforo en rojo

El siniestro ocurrió en la esquina de Santa Rosa y avenida Libertad. Una mujer de 35 años fue hospitalizada con politraumatismos.

Hoy 14:33
Accidente

Un accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 14 en el barrio Mosconi de la ciudad Capital, y dejó como saldo a una mujer lesionada luego de la colisión entre dos motocicletas 110 cc.

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El hecho tuvo lugar en la intersección de calle Santa Rosa y avenida Libertad, cuando una motocicleta conducida por Carla Herrera, de 35 años y domiciliada en el barrio Siglo XIX, circulaba por calle Santa Rosa en sentido a la avenida.

Según informaron fuentes del procedimiento, al llegar al cruce, la motociclista se disponía a atravesar la intersección con el semáforo en verde cuando fue impactada por otro rodado.

El segundo vehículo era conducido por Rodrigo Muñoz, de 25 años, con domicilio en el barrio Vinalar, quien circulaba por avenida Libertad y habría cruzado con el semáforo en rojo, provocando la colisión entre ambos rodados.

A raíz del impacto, Herrera sufrió politraumatismos y debió ser asistida en el lugar por personal del SEASE 107, que posteriormente dispuso su traslado a un centro asistencial para una mejor atención.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar con precisión la mecánica del siniestro vial.

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