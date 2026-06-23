Insólito: una mujer escondió droga en un pollo que iba a entregar a un familiar detenido

El curioso episodio se registró en la comisaría 45. Dos mujeres fueron detenidas por el mismo.

Hoy 14:54

El pasado domingo 21, en horas de la noche, una insólita situación se vivió en la seccional 45, donde una mujer intentó pasar droga a un familiar detenido.

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De acuerdo a las fuentes policiales, una mujer de 32 años se presentó junto con una joven de 19 años en la Comisaria Comunitaria 45, llevando alimentos para su pareja, quien se encuentra detenido en una causa por robo calificado por el uso de arma. Entre los elementos entregados, se encontraba un pollo entero, precisaron las fuentes.

El personal de guardia procedió a realizar una requisa minuciosa. Durante la inspección, los efectivos detectaron en el interior del alimento una bolsa que contenía 6 envoltorios de presuntos estupefacentes.

Posteriormente, el personal de Drogas Peligrosas realizó las pruebas de campo correspondientes, las cuales confirmaron que se trataba de cocaína (0,96 gramos) y de marihuana (23,36 gramos).

Tras las actuaciones, la Fiscalía interviniente dispuso la inmediata aprehensión de la mujer y la joven, ambas con domicilio en el barrio Bosco II, además del secuestro preventivo del motovehículo en el que se desplazaban.