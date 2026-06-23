Los Juríes: un trabajador rural murió mientras realizaba tareas de campo

La víctima tenía 54 años y se descompensó cuando cortaba leña en un establecimiento ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad.

Hoy 14:59

Un trabajador rural de 54 años murió este martes en un establecimiento ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Los Juríes, en un hecho que generó conmoción en la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Héctor Froilán González, quien se encontraba realizando tareas de corte de leña en la estancia “Ojo de Buey” cuando, de manera repentina, se descompensó y cayó al suelo.

Compañeros de trabajo intentaron asistirlo de inmediato, aunque constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Si bien las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un paro cardiorrespiratorio, las causas del fallecimiento serán determinadas mediante los estudios médicos correspondientes.

En el lugar intervino personal de la Comisaría N° 48 de Los Juríes, que procedió al resguardo de la escena a la espera de la llegada de Criminalística.

Los peritos realizarán las tareas correspondientes y tomarán testimonios para establecer con precisión las circunstancias del hecho.