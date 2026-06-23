Cristiano Ronaldo se sacó la mufa con Portugal y rompió tres récords en el Mundial 2026

El delantero anotó un doblete ante Uzbekistán y sigue rompiendo marcas a sus 41 años.

Hoy 15:07

Cristiano Ronaldo volvió a escribir otra página histórica en el Mundial 2026. Después de un debut discreto en el empate 1 a 1 de Portugal ante República Democrática del Congo, el delantero se sacó la mufa con un doblete frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K.

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Con esos goles, CR7 estableció una marca inédita: se convirtió en el único futbolista en convertir en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Hasta esta edición, el portugués ya tenía el récord de haber marcado al menos un gol en cinco Mundiales distintos.

La marca había sido igualada por Lionel Messi tras su hat-trick ante Argelia, ya que el capitán argentino también logró convertir en cinco Copas del Mundo. Sin embargo, Cristiano volvió a quedar en soledad con su doblete ante el conjunto uzbeko.

Tanto Messi como Cristiano Ronaldo ya compartían otro registro histórico: son los únicos futbolistas en disputar seis Mundiales. Pero el portugués logró ahora despegarse en la estadística goleadora, con una marca que será muy difícil de superar.

Además, con sus dos tantos ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles mundialistas y superó al mítico Eusebio, que había marcado 9, para transformarse en el máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo.

El doblete más longevo de la historia mundialista

El partido también le permitió a Cristiano alcanzar otro récord. Con 41 años y 138 días, se convirtió en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales.

De esa manera, dejó atrás a Lionel Messi, quien había logrado esa marca el lunes ante Austria con 38 años y 363 días.

De todos modos, el futbolista de mayor edad en convertir un gol en una Copa del Mundo sigue siendo el camerunés Roger Milla, quien marcó ante Rusia en 1994 con 42 años y 39 días.

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles

Cristiano también continúa ampliando su récord como máximo goleador histórico del fútbol. Con el doblete ante Uzbekistán, alcanzó los 974 goles en su carrera y quedó a solo 26 festejos de llegar a los mil.

Su inmediato perseguidor en esa carrera histórica es Lionel Messi, quien llegó a 916 goles.

Con Portugal en plena competencia y Cristiano otra vez encendido, el objetivo de los mil goles empieza a quedar cada vez más cerca para una leyenda que sigue vigente en el máximo escenario del fútbol mundial.