Colombia volvió a festejar con una ajustada victoria ante Congo y se clasificó a 16avos de final del Mundial

El seleccionado cafetero se impuso por 1-0 con un gol de Muñoz para conseguir el boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Hoy 01:26

Colombia aseguró este martes su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1 a 0 a Congo en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tomó la iniciativa durante gran parte del partido y buscó con insistencia abrir el marcador. Sin embargo, se encontró con una buena actuación del arquero Lionel Mpasi, quien sostuvo al conjunto africano y evitó que la diferencia llegara antes.

La superioridad colombiana finalmente tuvo premio en el complemento. Daniel Muñoz apareció para romper la paridad y marcar el gol que le dio a los Cafeteros una victoria clave para sellar su pase a la próxima ronda.

Con este resultado, Colombia quedó con puntaje ideal en el Grupo K y llegará a la última jornada con una ventaja de dos unidades sobre Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo, que será su próximo rival.

El seleccionado colombiano cerrará la primera fase el sábado ante los lusos, en un duelo que definirá el primer puesto de la zona y el orden de clasificación de cara a los cruces eliminatorios.

Con dos triunfos en dos presentaciones, Colombia confirmó su buen arranque en la Copa del Mundo y se metió entre los 32 mejores del torneo.