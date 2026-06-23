Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del Gran Premio de Austria

El piloto argentino viene de terminar séptimo en Barcelona, aunque una penalización lo hizo caer al décimo puesto. Este fin de semana buscará volver a sumar en el Red Bull Ring.

Hoy 15:51

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato.

El piloto argentino de Alpine llega motivado después de una buena actuación en el GP de Barcelona, donde había finalizado en la séptima posición. Sin embargo, una sanción posterior lo hizo caer al décimo lugar, por lo que terminó sumando solo un punto.

Más allá de esa penalización, la temporada viene siendo positiva para Colapinto, que acumula 16 puntos y marcha duodécimo en el campeonato de pilotos.

El Gran Premio de Austria se correrá en el Red Bull Ring, un circuito de 4,326 kilómetros de extensión y apenas 10 curvas, reconocido por su velocidad y por ofrecer buenas oportunidades de sobrepaso.

Para el argentino será una nueva chance de meterse en la zona de puntos y sostener su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La actividad comenzará este viernes por la mañana con la primera práctica libre, mientras que la clasificación se disputará el sábado y la carrera principal será el domingo a las 10 de la mañana.

El único antecedente de Colapinto en este Gran Premio se dio el año pasado, cuando tuvo una actuación discreta y finalizó en el 15° lugar.

En aquella edición, el triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, mientras que el podio lo completaron el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

De cara a esta nueva fecha, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. Sin embargo, en la última carrera abandonó por problemas en su monoplaza y Lewis Hamilton, de Ferrari, ganó en Barcelona para recortarle 25 puntos y quedar a 41 unidades.

Los horarios del GP de Austria

Viernes

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo

Carrera: 10.00

Con una temporada en crecimiento y la posibilidad de volver a sumar, Franco Colapinto afrontará en Austria otra prueba importante dentro de su camino en la Fórmula 1.