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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
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Policiales

Una joven encontró a su padre ahorcado en el interior de su vivienda en el barrio Santa Lucía

La víctima fue auxiliada por su hija y trasladada de urgencia al Hospital Regional. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Hoy 16:04

Un hombre de 62 años perdió la vida luego de ser hallado ahorcado en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía, en la ciudad Capital. La dramática escena fue descubierta por su hija, quien intentó asistirlo de inmediato con la colaboración de vecinos.

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El hecho se registró cerca de las 13 horas de este lunes en una propiedad situada sobre calle Lavalle. Según las primeras averiguaciones, la víctima, de apellido Gómez, habría utilizado una soga sujetada a un tirante del techo para atentar contra su vida.

Al encontrarlo, la joven de 23 años logró descolgarlo con ayuda de personas de la zona y solicitó asistencia médica. Minutos después arribó una ambulancia del SEASE 107, que trasladó al hombre al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo.

Ya en el centro asistencial, los profesionales de la salud realizaron maniobras para intentar estabilizarlo, aunque finalmente se produjo su deceso alrededor de las 14 horas.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Capital, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento.

De acuerdo con fuentes policiales, en el procedimiento trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 45 junto a peritos de la División Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones de rigor en el lugar del hecho.

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