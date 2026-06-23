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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 16º
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Detienen a hombre por robo de camisetas en Tartagal

Un hombre de 38 años fue detenido en Tartagal tras sustraer camisetas en un comercio local, gracias a la rápida respuesta de la policía tras un llamado al 911.

Hoy 16:24

En un incidente ocurrido en Tartagal, un hombre de 38 años fue detenido por la policía tras ser acusado de robo de camisetas en un local comercial. La intervención policial se realizó gracias a la oportuna alerta de la dueña del establecimiento, quien realizó un llamado al 911.

El robo tuvo lugar en un comercio ubicado en el centro de Tartagal, donde el hombre logró sustraer cuatro camisetas de la Selección Argentina. Este hecho ha generado preocupación entre los comerciantes locales sobre la seguridad en la zona.

Tras recibir la alerta, las autoridades policiales se dirigieron rápidamente al lugar y lograron interceptar al sospechoso en las cercanías del local. La rápida acción de los efectivos policiales fue crucial para evitar la fuga del individuo.

Una vez detenido, el hombre fue trasladado a la comisaría local y se le inició un proceso legal. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 2, que se encargará de investigar los detalles del robo y determinar las sanciones correspondientes.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en los comercios de Tartagal, así como la importancia de mantener una comunicación efectiva entre los ciudadanos y las autoridades. La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir futuros delitos.

Las autoridades locales han instado a los comerciantes a estar atentos y a reportar cualquier actividad sospechosa. La prevención del delito es una responsabilidad compartida que involucra tanto a la policía como a la población.

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