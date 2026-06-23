Dictarán un curso sobre inteligencia artificial para la docencia, la gestión y la asistencia en salud

La UNSE abrió las inscripciones para el curso de posgrado, propuesta académica orientada a brindar herramientas concretas para el uso crítico y eficiente de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de desempeño profesional.

Hoy 16:48

La capacitación, que comenzará el próximo 1 de julio, se encuentra organizada por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, a través de su Secretaría de Posgrado. Tendrá una carga horaria total de 60 horas y se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica con actividades asincrónicas. Está destinada a docentes, profesionales de la salud, investigadores, extensionistas y personal con funciones académicas o de gestión que cuenten con título de grado.

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El curso estará a cargo del médico y especialista en inteligencia artificial Jesse Maid, magíster en Inteligencia Artificial y asesor en salud digital, mientras que la coordinación académica será responsabilidad del docente e investigador de la UNSE, Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel.

Durante una entrevista brindada a Radio Universidad, Barrionuevo Chebel destacó que la propuesta no está dirigida exclusivamente a profesionales de enfermería, sino que se encuentra abierta a todo el campo de la salud, la educación y la investigación.

"Es un espacio también para quienes hacen investigación en el ámbito de las ciencias biomédicas, para la gente que trabaja en gestión y administración y, por supuesto, para quienes se desempeñan en la clínica y la docencia", señaló.

El coordinador académico explicó que el curso tendrá un marcado enfoque teórico-práctico, con especial énfasis en la aplicación concreta de herramientas de inteligencia artificial en los distintos entornos laborales.

"La idea es que quienes lo cursen puedan obtener un uso eficiente, pero al mismo tiempo crítico de la inteligencia artificial. Incluso, como resultado del curso, cada participante podrá producir su propio asistente", afirmó.

En ese sentido, remarcó que la capacitación buscará no solo enseñar el funcionamiento de estas tecnologías, sino también promover una mirada reflexiva sobre su incorporación en ámbitos como la investigación, la docencia, la gestión y la asistencia sanitaria.

"La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta que ya no puede dejarse de lado. Es necesario conocerla y hacer una lectura crítica que permita diferenciar formas de uso y comprender en qué términos conviene integrarla a nuestras tareas", sostuvo.

Modalidad y evaluación

Las clases se desarrollarán en ocho encuentros virtuales, distribuidos entre julio, agosto y septiembre. La propuesta contempla instancias de trabajo sincrónico y actividades individuales supervisadas por el equipo docente.

Como curso de posgrado, contará con un sistema de evaluación continua, basado en la participación y producción realizada durante los talleres, además de una instancia integradora final.

Barrionuevo Chebel indicó que el acompañamiento de los participantes será permanente durante todo el trayecto formativo, con seguimiento tanto en los encuentros virtuales como en las actividades desarrolladas fuera del aula.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de junio. Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar consultas en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades o comunicarse a través del correo electrónico: cursoposgradofhu@gmail.com.

Además, los docentes de la UNSE cuentan con un 20% de descuento en el arancel, según lo establecido por la resolución de la Facultad.