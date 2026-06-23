El Turismo Nacional palpita su regreso a Termas de Río Hondo

La categoría más federal del deporte motor disputará la decimoquinta edición del TN en Termas, con la presencia de las Clases 2 y 3 en el trazado santiagueño.

Hoy 17:12

El Turismo Nacional ya palpita su regreso al Circuito Termas de Río Hondo, donde disputará una nueva edición del TN en Termas, una de las citas destacadas del calendario nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia se desarrollará los días 4 y 5 de julio, en el marco de la sexta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, bajo la denominación Gran Premio Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero – Copa Elf.

Será la decimoquinta vez que los autos de la Clase 2 y la Clase 3 del Turismo Nacional compitan en el trazado santiagueño, escenario que a lo largo de los años consolidó una fuerte historia junto a la categoría.

El vínculo entre el TN y Termas comenzó el 29 de marzo de 2009, cuando la categoría más federal del deporte motor disputó su primera competencia en el circuito. En aquella ocasión, las victorias en las finales quedaron en manos de Darío Ippolito, en Clase 2, y Ezequiel Bosio, en Clase 3.

Desde entonces, el imponente circuito santiagueño fue sede de grandes carreras y momentos que quedaron marcados en la historia del Turismo Nacional, fortaleciendo el recorrido de ambas divisionales en uno de los escenarios más importantes del país.

Con una nueva presentación en Termas, la categoría volverá a convocar a pilotos, equipos y fanáticos del automovilismo para vivir un fin de semana cargado de velocidad, historia y pasión fierrera.