Javier Milei celebró el crecimiento del PBI tras conocerse los datos del INDEC

El Presidente reaccionó en redes sociales luego de que el organismo estadístico informara que la economía creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026.

Hoy 19:08

El presidente Javier Milei celebró el dato del crecimiento del 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre del año respecto del mismo período de 2025, que difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). “MAGA”, escribió en su cuenta de la red social X, una adaptación de la sigla estadounidense “Make America Great Again” (hacer a América grande de nuevo) que suele usar como “Make Argentina Great Again” (hacer a la Argentina grande otra vez).

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Junto a su mensaje, el Presidente reposteó el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, que había escrito: “El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026″.

El Indec informó, además, que el PBI también creció 0,7% en los primeros tres meses del año comparado con el último trimestre de 2025.

Caputo también destacó que “al igual que el PIB, el consumo privado alcanzó un máximo histórico tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo” y que “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″.

Qué datos destacó Caputo del informe del Indec

En su posteo en X, Caputo subrayó: