Violento choque entre dos motocicletas terminó con una mujer de 42 años hospitalizada

El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Libertad y calle Nuestra Señora del Carmen. Una de las conductoras sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 19:13

Un accidente de tránsito protagonizado por dos motocicletas se registró alrededor de las 18.35 de este martes en la intersección de avenida Libertad y calle Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Mosconi de la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información suministrada, una motocicleta de 110 centímetros cúbicos era conducida por Norma López, de 42 años, residente en el barrio Villa del Carmen, quien circulaba por avenida Libertad. Por su parte, la otra moto, también de 110 cc, era guiada por Andrea Lazarte, de 52 años, domiciliada en el barrio Mariano Moreno Octava Ampliación, quien se desplazaba por calle Nuestra Señora del Carmen.

Por causas que se investigan, al llegar a la mencionada esquina se produjo la colisión entre ambos rodados. Según los primeros datos, la conductora que transitaba por calle Nuestra Señora del Carmen habría cruzado la avenida, lo que derivó en el impacto.

Como consecuencia del choque, Norma López sufrió politraumatismos, por lo que recibió asistencia médica en el lugar por parte del personal del Sease 107 y posteriormente fue trasladada al Hospital Regional para una mejor evaluación.

Personal policial trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.