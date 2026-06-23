La intendente Fuentes y el secretario Benavente coordinaron los trabajos en el barrio Ejército Argentino

La jefa comunal y el secretario de Coordinación de Gabinete supervisaron un nuevo operativo integral que incluyó tareas de limpieza, mantenimiento urbano, mejoras en la iluminación y acciones de forestación para fortalecer la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 19:42

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, encabezaron un operativo conjunto en el barrio Ejército Argentino, donde distintas áreas operativas municipales desarrollaron trabajos destinados a optimizar el entorno urbano y atender las necesidades de la comunidad.

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Durante la recorrida, las autoridades dialogaron con vecinos e integrantes de instituciones del sector para interiorizarse sobre las principales demandas del barrio y evaluar las intervenciones ya concretadas, en el marco de una política de trabajo articulado y permanente con cada comunidad.

Las tareas incluyeron limpieza integral, desmalezado, recolección de residuos, mantenimiento de espacios públicos, reparación y acondicionamiento de calles, mejoras en el sistema de iluminación y diversas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura urbana del sector.

La Ing. Fuentes destacó que estos operativos son el resultado de un relevamiento previo realizado por las áreas técnicas del municipio. “Estas intervenciones son el resultado de un exhaustivo relevamiento realizado por las áreas operativas, que identifican las necesidades de cada barrio y trabajan de manera articulada para brindar respuestas integrales a las demandas de los vecinos”, señaló.

La intendente también remarcó que, además de las mejoras urbanas, se están ejecutando tareas vinculadas al cuidado ambiental. “En esta oportunidad, además, estamos llevando adelante podas correctivas y la plantación de nuevos ejemplares arbóreos para incrementar el patrimonio forestal de la ciudad y avanzar en el objetivo de que cada barrio cuente con espacios verdes de calidad para el disfrute de las familias”, expresó.

Por su parte, Mario Benavente indicó que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mantener una presencia activa del municipio en los barrios. “Seguiremos trabajando en diferentes sectores de la Capital para atender las demandas de los vecinos y sostener un diálogo permanente con cada comunidad”, afirmó.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de la participación de los vecinos en el cuidado y mantenimiento de las mejoras realizadas, al considerar que la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y saludable requiere del compromiso conjunto entre el municipio y la comunidad.