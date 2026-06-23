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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 11º
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País

El PRO pidió la salida de Adorni y anunció que impulsará su interpelación en el Senado

El partido que lidera Mauricio Macri sostuvo que, tras conocer las explicaciones brindadas por el vocero presidencial, considera que no puede continuar en el cargo.

Hoy 21:27

“Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo”, aseguraron desde el PRO en un duro comunicado.

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“En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados. Ese objetivo se alcanzó antes de la sesión, por lo que el quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional”, agregaron.

En la misma línea, en el partido fundado por Mauricio Macri aclararon: “Estamos comprometidos con el cambio y con una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia”.

Aunque afirmaron: “Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente. Nuestro compromiso es con las instituciones y con defender el cambio con seriedad”.

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