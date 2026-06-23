Roger Nediani defendió su gestión y planteó una agenda de obras para buscar la reelección en La Banda

El actual intendente bandeño destacó obras ejecutadas durante su mandato y adelantó los proyectos que impulsará en caso de obtener un nuevo mandato en las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 22:28

De cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, donde buscará la reelección al frente del municipio de La Banda, el intendente Roger Nediani realizó un balance de su gestión, analizó la situación económica que atraviesan los municipios y presentó los principales proyectos que pretende concretar en un eventual segundo mandato.

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En este contexto, durante una entrevista concedida al programa Libertad de Opinión, el jefe comunal sostuvo que la campaña será breve pero intensa y destacó que mantiene la misma metodología de cercanía con los vecinos que aplicó desde el inicio de su gestión.

"Tenemos una metodología de trabajo de campaña de caminar los barrios, visitar al vecino, como siempre lo hacemos. La cercanía con el vecino es fundamental", expresó.

Críticas al Gobierno nacional y reclamo por la coparticipación

Durante la entrevista, Nediani afirmó que los municipios enfrentan dificultades económicas debido a la reducción de recursos provenientes de la Nación.

Según explicó, la comuna debió absorber gastos vinculados al transporte público, incentivos docentes y asistencia a personas con discapacidad y enfermedades oncológicas.

"El Presidente desde que asumió no solamente bajó la coparticipación, sino que también nos quitó fondos compensadores del transporte, fondos de incentivo docente y asistencia para personas con discapacidad y enfermedades oncológicas", señaló.

Además, reclamó una actualización del índice de coparticipación que recibe La Banda y sostuvo que la ciudad cuenta actualmente con alrededor de 200 mil habitantes, por lo que considera necesario revisar los criterios de distribución de recursos.

Balance de gestión y obras realizadas

Al referirse a los cuatro años de gestión, el intendente destacó la ejecución de obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

Entre ellas mencionó más de 300 cuadras de pavimento, más de 100 cuadras de cordón cuneta, más de 10 mil metros de desagües pluviales y la incorporación de más de 10 mil puntos de iluminación LED.

"La gente pide fundamentalmente pavimento, pero los recursos son escasos y hay que establecer prioridades. Nuestra prioridad fue acompañar a las familias más vulnerables", afirmó.

En ese sentido, reconoció que algunas obras prometidas no pudieron concretarse debido a las dificultades económicas que atravesó el país.

"Sé que faltan cosas por hacer, pero seguramente en el próximo período vamos a ir completándolas", aseguró.

Los proyectos para un nuevo mandato

Consultado sobre los planes para los próximos cuatro años, Nediani afirmó que mantendrá como eje principal la obra pública y adelantó varios proyectos estratégicos para la ciudad.

Entre ellos mencionó la pavimentación de la prolongación de calle España, la obra del denominado Camino al Vivero, mejoras en los accesos vinculados a las rutas provinciales y nacionales que rodean la ciudad y un ambicioso proyecto para unir la Ruta Nacional 34 con la Ruta Nacional 9 mediante una nueva vía de conexión.

Según explicó, esta última iniciativa busca acompañar el crecimiento urbanístico hacia el norte de La Banda y reducir la circulación de tránsito pesado dentro de la ciudad.

La campaña y el clima electoral

Respecto del proceso electoral, Nediani señaló que observa una competencia democrática entre los distintos espacios políticos, aunque cuestionó el tono de algunas publicaciones en redes sociales.

"El que piensa diferente a mí es un adversario político, no un enemigo. Me parece que debemos debatir ideas y proyectos para la ciudad", manifestó.

También aseguró que las críticas de los vecinos forman parte de la gestión y sostuvo que sirven para corregir errores y mejorar las respuestas del municipio.

Finalmente, destacó las recientes mejoras salariales otorgadas a los trabajadores municipales y recordó que el municipio cuenta con aproximadamente 2.900 empleados entre planta permanente y temporaria, quienes ya perciben el aumento salarial acordado y el bono extraordinario anunciado semanas atrás.