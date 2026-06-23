Beatríz Tourn en LO: “La baja del consumo es hoy la mayor preocupación de las pymes”

La secretaria general de CAME analizó la situación del sector en la previa del Día Internacional de las Pymes y destacó el rol de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, que celebra su centenario con un amplio programa de actividades.

Hoy 22:51

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, la secretaria general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Beatríz Tourn, analizó la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del país y aseguró que la principal preocupación del sector continúa siendo la retracción del consumo.

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La dirigente formuló estas declaraciones en la antesala del Día Internacional de las Pymes, que se conmemora este jueves, y en el marco de las actividades por los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, institución a la que destacó por su trayectoria y compromiso con el desarrollo empresarial de la provincia.

Al referirse al presente económico, Tourn sostuvo que las pymes atraviesan un escenario complejo, marcado por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. “Estamos en una situación difícil, pero las pequeñas y medianas empresas siempre estamos predispuestas y esperanzadas, buscando alternativas para morigerar lo que nos está ocurriendo”, expresó.

La dirigente explicó que, si bien la inflación muestra una desaceleración respecto de meses anteriores, los aumentos en servicios, tarifas y combustibles continúan impactando en los ingresos de las familias. En consecuencia, aseguró que gran parte del consumo se concentra únicamente en productos de primera necesidad.

“La gente invierte su dinero en los productos básicos y va dejando de lado otras compras. Eso se refleja claramente en sectores como muebles, electrodomésticos y otros bienes que no son prioritarios”, indicó.

Durante la entrevista también se refirió a las gestiones que viene realizando CAME ante el Gobierno nacional para aliviar la situación financiera de las empresas. En ese sentido, recordó que la entidad solicitó la reducción de intereses y multas, la suspensión de ejecuciones y embargos, y la implementación de nuevos planes de refinanciación de deudas para las pymes.

Asimismo, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los comercios frente al crecimiento de las importaciones y la necesidad de generar condiciones que permitan una reconversión competitiva del sector. “Hace falta tiempo, inversión y financiamiento adecuado para que las pymes puedan adaptarse y competir en igualdad de condiciones”, remarcó.

Por otra parte, Tourn dedicó un párrafo especial a la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, que esta semana celebra su centenario. Destacó el trabajo desarrollado por la entidad a lo largo de su historia y el acompañamiento permanente brindado a las empresas santiagueñas.

“Los felicito porque son un ejemplo en lo que hace al acompañamiento y al apuntalamiento de las pymes de Santiago del Estero. Desde CAME también estamos a la par acompañando”, afirmó.

Finalmente, la dirigente destacó la importancia de fortalecer a las pequeñas empresas del interior del país, al considerar que son las más expuestas a las dificultades económicas y a las asimetrías existentes respecto de los grandes centros urbanos. “Las pequeñas son las más vulnerables y las del interior tienen mayores costos y desafíos para desarrollarse”, concluyó.