Hilarión Camargo avanza en competencia internacional de arte con apoyo popular

Hilarión Camargo, reconocido artista boliviano, avanza en la competencia internacional The People Artist, promovida por Johnny Depp, y solicita el apoyo del público hasta el 25 de junio.

Hoy 23:10

El arte boliviano continúa rompiendo fronteras, destacando a Hilarión Camargo, quien ha avanzado a los cuartos de final de The People Artist – Artista de la Gente, una competencia internacional impulsada por el famoso actor Johnny Depp.

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Hilarión Camargo se convirtió en el primer finalista de su grupo, lo que lo posiciona en una etapa crucial donde el apoyo del público es vital para su progreso hacia la semifinal.

Las votaciones son diarias y estarán abiertas hasta el 25 de junio, por lo que cada voto es determinante para que el talentoso artista boliviano pueda seguir representando a su país en esta plataforma global.

Elegido entre miles de artistas por su trayectoria y creatividad, Camargo se establece como uno de los más destacados representantes latinos en este certamen internacional.

Como actor, director de teatro, dramaturgo y maestro titiritero, Hilarión ha dedicado su vida a la investigación, enseñanza y difusión del teatro y el arte de los títeres.

A lo largo de su carrera, ha llevado a cabo numerosas representaciones en festivales y encuentros internacionales, presentando obras que combinan tradición, creatividad y sensibilidad social, utilizando los títeres como un medio de expresión entre la fantasía y la realidad.

Su compromiso cultural trasciende las artes escénicas; además de ser fundador del Grupo Internacional de Teatro y Títeres NINA, Hilarión ha promovido el arte como una forma de esperanza, llevando espectáculos a hospitales y escuelas, con el objetivo de educar y generar transformación social.