Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con su voto final

El actor se sumó disfrazado a un concurso de imitadores del Hombre Araña en Madrid y quedó eliminado por su pareja, Zendaya, durante la ronda final organizada por el streamer Ibai Llanos.

Hoy 23:49

Tom Holland sorprendió a todos al participar de forma encubierta en un concurso de imitadores de Spider-Man en Madrid, organizado por el popular streamer español Ibai Llanos. El actor, conocido por interpretar a Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel, ingresó al evento como finalista misterioso y quedó eliminado antes de alzarse con el trofeo.

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La decisión final estuvo en manos de Zendaya, su pareja en la vida real y compañera de reparto en la franquicia. Durante la ronda final, la actriz evaluó las actuaciones y eligió al ganador, dejando fuera a Holland.

El concurso reunió a cinco participantes disfrazados del arácnido, quienes demostraron agilidad, fuerza, reflejos y capacidad actoral recreando movimientos y poses icónicas de Spider-Man. Ninguno sabía que Holland y Zendaya formarían parte del evento, lo que sorprendió tanto a los concursantes como al público cuando se reveló la identidad del actor.

El video de la competencia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando humor entre los fanáticos, quienes celebraron la curiosa situación: el Spider-Man oficial perdió frente a un imitador.

Holland y Zendaya se encontraban en Madrid promocionando Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga que se estrenará mundialmente el 31 de julio, dirigida por Destin Daniel Cretton y con un elenco que incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

En esta película, Peter Parker protege Nueva York de forma anónima tras el hechizo del Doctor Strange, mientras Zendaya explica que la trama permite explorar la vida de su personaje, MJ, desde los eventos de No Way Home, considerando que Peter ya no forma parte de esos recuerdos.