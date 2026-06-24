Milei presentó a Adrián Ravier como vocero y defendió su gestión con fuertes críticas a la oposición y a Macri

Durante un acto de la Fundación Faro, el Presidente destacó el crecimiento del PBI, aseguró que cumplió sus promesas de campaña y cuestionó al kirchnerismo, a sectores de la oposición y al expresidente Mauricio Macri.

Hoy 00:05

Tras ser designado como vocero, Adrián Ravier se mostró con el presidente Javier Milei en un acto libertario. Se trata de un evento de la Fundación Faro, donde el Presidente habla de Economía junto al flamante funcionario, que estuvopresente en el público. También estuvieron Manuel Adorni y Karina Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La experiencia de Adrián es fundamental para la comunicación de los actos del Gobierno. Confiamos en vos para difundirlo de la manera correcta”, señaló en referencia a Ravier, ubicado en primera fila.

“Nuestro peor trimestre fue mejor que los 100 años comunistas anteriores”, reivindicó su gestión. Además, señaló que el país está “en el momento más bajo del Riesgo País”.

También volvió a cuestionar al kirchnerismo y la oposición dura y los acusó de querer “voltear al Gobierno”. “En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos. Fue una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”, resaltó.

“Abróchense los cinturones, que Argentina comienza el camino para volver a ser grande nuevamente”, afirmó el Presidente. “El salario real del mes de abril le ganó a la inflación”, aseguró.

“Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”, remarcó Milei.

“Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”, remarcó. Asimismo, desmintió lo que llamó “campaña del miedo” de la izquierda: “Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron”.

“Los vamos a derrotar una y mil veces en la elecciones, y lograr entrar en el siglo liberal que nos devuelva el oro que supimos tener y hacer grande a la Argentina nuevamente”, desafió.

Luego, cuestionó al expresidente y líder del PRO: “Mauricio Macri tiene el récord de defaultear la deuda en pesos. No por nada los argentinos tienen 400 mil millones de dólares en los colchones”.