Indemnización de 100 millones para familia de agente policial en Jujuy

La Justicia de Jujuy concedió una indemnización de 100 millones de pesos a la familia de la agente policial Mayra Tolaba, fallecida en un accidente vial en noviembre de 2022.

Hoy 02:33

La Justicia Laboral de Jujuy ha dictado una sentencia favorable para la familia de Mayra Tolaba, quien perdió la vida en un trágico incidente vial en octubre de 2022. Este fallo implica una indemnización de 100 millones de pesos que será otorgada por el Estado provincial.

El expediente judicial, titulado "Tolaba, Abdón y Valdez, Ana c/ Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy", fue gestionado ante la Sala II del Tribunal del Trabajo. Aunque la sentencia aún no es firme, representa un avance significativo para los familiares de la joven de 32 años.

Según informantes de la causa, la defensa del Estado argumentó que el accidente no estaba vinculado a las responsabilidades laborales de la agente. Sin embargo, las pruebas presentadas demostraron que Mayra Tolaba fue convocada para cumplir un recargo de servicio en Santa Clara y, al finalizar su turno, carecía de transporte público para regresar a su hogar en La Mendieta.

Además, la sentencia subrayó que Tolaba inició su regreso en un vehículo policial hasta el puente San Pedro, y posteriormente continuó el trayecto en motocicleta con un familiar. Esta circunstancia fue clave para el dictamen judicial.

Los magistrados consideraron que la falta de transporte público en ese horario no interrumpió el nexo entre el trabajo y el siniestro. Resaltaron que el uso de diferentes medios de transporte estaba relacionado directamente con las condiciones de su servicio.

El 24 de octubre de 2022, a las 3 de la mañana, Mayra Tolaba, que residía en La Mendieta, fue trasladada en un vehículo policial desde Santa Clara. Al no encontrar transporte público, continuó su viaje en motocicleta, pero sufrió un grave accidente en la ruta provincial Nº 56, cerca de La Urbana.

Mayra Tolaba fue ingresada en estado crítico en el hospital Guillermo Paterson y luego transferida al hospital Pablo Soria en la capital. Lamentablemente, tras once días en terapia intensiva, falleció el 4 de noviembre. Su familia emprendió el proceso judicial que culminó con esta indemnización.