Shakira y sus hijos brillan en el Mundial 2026 en Dallas

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, fueron el centro de atención en el Mundial 2026 durante el partido entre Argentina y Austria celebrado en Arlington, Texas.

Hoy 06:16

Durante el partido entre Argentina y Austria, celebrado en el Dallas Stadium, la presencia estelar de Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha, capturó la atención de los asistentes y televidentes.

La artista colombiana fue vista en el inicio del segundo tiempo, donde un emotivo abrazo de Milan hacia ella generó un aplauso ensordecedor entre los 80.000 espectadores presentes en el recinto.

Seis minutos después, Shakira apareció nuevamente en las pantallas, esta vez acompañada por sus dos hijos, provocando una ovación por parte del público que se mostró entusiasta al ver a la famosa cantante.

A medida que el partido avanzaba, la atención se centró de nuevo en Shakira, cuya presencia fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los fans compartieron videos de sus interacciones con los niños.

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, sigue atrayendo la atención de los fanáticos del fútbol, y Argentina se prepara para su próximo encuentro contra Argelia.

Shakira, conocida por su legado musical en las Copas del Mundo, recordó su conexión con el torneo a través de éxitos como Waka Waka y La La La, consolidando su papel en la historia del fútbol mundial.

En esta edición, la artista también participó en la ceremonia inaugural y presentó una de las canciones oficiales, Dai Dai, reafirmando su vínculo con el evento.