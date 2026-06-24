Lily James protagonizará "Seasons", el nuevo thriller sobrenatural de Drew Hancock

La actriz británica liderará una inquietante historia sobre rituales, espíritus ancestrales y supervivencia, en una producción respaldada por Amazon MGM Studios y referentes del cine de terror contemporáneo.

Hoy 07:09

La actriz británica Lily James encabezará el reparto de Seasons, la nueva película del director Drew Hancock, según adelantaron medios especializados como The Hollywood Reporter. El propio Hancock también firma el guion de este proyecto, que se inspira en un relato breve de Matt y Harrison Query publicado originalmente en Reddit.

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La historia sigue a un matrimonio que adquiere el rancho de sus sueños, solo para descubrir que la propiedad esconde una presencia inquietante: espíritus ancestrales que dominan la tierra. A medida que avanzan las estaciones, la pareja se ve obligada a participar en rituales cada vez más perturbadores para poder sobrevivir, en una propuesta que mezcla terror psicológico con elementos sobrenaturales.

La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios, que distribuirá la película a nivel mundial, con el respaldo de 12:01 Films, 21 Laps Entertainment y Blumhouse Atomic Monster. Este proyecto marcará además una nueva colaboración entre estas compañías. Entre los productores figuran nombres de peso como Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen, Jason Blum, Michael Clear y Scott Glassgold.

Lily James

Seasons será el segundo largometraje de Hancock como director, tras su debut con La acompañante. En paralelo, el cineasta había sido anunciado en 2025 como responsable de un remake de The Faculty, proyecto impulsado por Robert Rodriguez, aunque desde entonces no se han conocido novedades sobre su desarrollo.

Por su parte, Lily James continúa consolidando una carrera versátil tanto en cine como en televisión. La actriz ha participado en títulos como Baby Driver, Mamma Mia! Una y otra vez y Orgullo + prejuicio + zombis, además de destacarse en series como Pam & Tommy y Guerra y paz.

Entre sus próximos estrenos figura el remake de Máximo riesgo, dirigido por Jaume Collet-Serra y coprotagonizado por Pierce Brosnan, Nell Tiger Free y Franz Rogowski. Sin embargo, el lanzamiento de esta producción atraviesa incertidumbre debido a los problemas financieros de su distribuidora, Row K Entertainment, lo que ha dejado a la película —ya finalizada— en una situación indefinida respecto a su estreno.

Con una premisa inquietante y el respaldo de importantes productoras del género, Seasons se perfila como una de las apuestas más prometedoras dentro del terror contemporáneo.