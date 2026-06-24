Adorni: “Estoy a disposición para presentarme el 2 de julio en el Senado”

El jefe de Gabinete ratificó su voluntad de asistir a la Cámara alta para brindar su informe de gestión, luego de que se conociera la suspensión de la sesión prevista.

Hoy 07:53

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que está a disposición para concurrir al Senado de la Nación el próximo 2 de julio, luego de que se conociera la suspensión de la sesión en la que debía presentar su informe de gestión.

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“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

La aclaración llegó después de que se informara la cancelación de la exposición prevista para esa fecha, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y los reclamos de distintos sectores de la oposición para avanzar con una interpelación.

La suspensión despertó cuestionamientos de dirigentes opositores, que interpretaron la decisión como una maniobra para evitar que el funcionario respondiera preguntas sobre sus ahorros, inversiones y patrimonio.

Con su mensaje, Adorni buscó despejar esas versiones y reafirmar su intención de asistir al Congreso para cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno nacional.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena política desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras. La situación derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo.

Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusiones en el Congreso y mantiene al funcionario como uno de los principales protagonistas del debate político.