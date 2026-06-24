Irán afirma que el acuerdo para poner fin a la guerra es la “declaración de derrota” de EE.UU.

El jefe del equipo mediador de Medio Oriente se refirió al memorándum de entendimiento de Islamabad que firmaron ambas naciones. Entre las condiciones también está la apertura del estrecho de Ormuz.

Hoy 08:14

El acuerdo previsional alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, tal como afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

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“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú, Azerbaiyán, que fue retransmitida por la televisión iraní.

El también presidente del Parlamento añadió que “el memorándum de entendimiento de Islamabad adquirió el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos“. Las negociaciones, por otro lado, contaron con la mediación de Pakistán y Qatar.

Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, declaró Qalibaf en lo que pareció un gesto de acercamiento hacia los países vecinos.

El negociador jefe para las conversaciones con Estados Unidos reiteró, además, que la paz en el Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington. “Para nosotros, el alto el fuego en el Líbano fue y sigue siendo tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en el Líbano fue tan importante como el fin de la guerra en Irán”, insistió.

Acuerdo de paz

El convenio, leído el miércoles 17 de junio ante la prensa por un alto funcionario estadounidense, resumió en 14 puntos un entendimiento de alto nivel que dejó pendientes muchas de las cuestiones más complejas —como la ‌forma de desmantelar el programa nuclear iraní— hasta que se alcance un ‌acuerdo definitivo.

Asimismo, allanó ⁠el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días que comenzará el viernes en Suiza.

La firma se produjo durante una cena junto al presidente francés Emmanuel Macron, después de la participación del líder republicano en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains.