Así lo informó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

En su columna de este miércoles en Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados dejó una serie de definiciones sobre la situación económica actual, con foco en la evolución de los ingresos, el dólar y las políticas sociales.

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Uno de los puntos más destacados fue el comportamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “La AUH está 90% por encima de la inflación, es lo único que el Gobierno no bajó e incluso subió”, afirmó. En esa misma línea, señaló que otros programas también superaron el ritmo inflacionario: “Un 70% los planes Progresar y 70% Potenciar Trabajo, eso hizo que mejorara el índice de pobreza”.

Según Granados, este dato no es menor en el contexto de ajuste: “Cuando se hizo el ajuste, cortaron por todos lados, pero no en la AUH, ni en Progresar ni en Potenciar Trabajo. Fue interesante observar esto”.

En relación al tipo de cambio, el analista explicó que “el dólar le ganó a la inflación por primera vez en el año, tiene un atraso bastante importante”. Sin embargo, relativizó el impacto inmediato: “El Banco Central no hizo nada, era lógico, hay varios meses de retraso con respecto a la inflación, en el año subió el 1%. No es disruptivo, no es una suba que preocupe”.

Incluso, destacó que algunos economistas ven con buenos ojos este movimiento: “Hay quienes consideran que es positivo que el peso no se siga atrasando”. No obstante, advirtió que el punto clave será su efecto futuro: “Después habrá que ver si tiene algún impacto sobre la inflación, eso es fundamental”.

Otro dato relevante que mencionó fue la evolución de los salarios registrados. “Es la primera vez en abril que le ganan a la inflación, después de siete meses consecutivos de caída”, indicó, aunque aclaró que “no fue para todos”.

Por último, Granados se refirió al contexto internacional y la percepción externa del país: “Ayer hubo un momento donde había datos de todas partes. Morgan y Stanley nos dejó en la misma nota, seguimos un poco aislados”, concluyó, marcando la persistencia de dudas en los mercados financieros.