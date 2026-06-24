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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 6º
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Corea del Sur detuvo a un soldado norcoreano que cruzó la frontera

Generalmente, los norcoreanos son entregados a la agencia de inteligencia de Seúl para ser evaluados tras su llegada.

Hoy 08:54
Soldados en la frontera

Corea del Sur detuvo a un soldado de Corea del Norte después de que cruzara la frontera fuertemente fortificada esta semana, en lo que se cree que fue una deserción, informó este miércoles la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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"Las Fuerzas Armadas detuvieron a un soldado norcoreano en el frente central el martes por la noche y las autoridades pertinentes están investigando los detalles", indicó el Estado Mayor Conjunto de Seúl en un comunicado citado por Yonhap.

Decenas de miles de norcoreanos han huido a Corea del Sur desde que la península quedó dividida por la guerra en la década de 1950.

La mayoría se dirige primero por tierra a la vecina China, luego ingresa a un tercer país, como Tailandia, antes de llegar al Sur. 

Te recomendamos: Preocupante: Corea del Norte celebra un aumento “exponencial” de sus fuerzas nucleares

"Pyongyang califica a desertores de "escoria humana"

Las deserciones a través de la frontera terrestre entre las dos Coreas son poco frecuentes, ya que la zona está cubierta de bosques, plagada de minas terrestres y vigilada de ambos lados.

Generalmente, los norcoreanos son entregados a la agencia de inteligencia de Seúl para ser evaluados tras su llegada.

Más de 34.000 ciudadanos de Corea del Norte han escapado de ese país hermético dotado del arma nuclear hacia el Sur, según datos del Ministerio de Unificación surcoreano.

En 2024, 236 norcoreanos llegaron a Corea del Sur, de los que el 88% eran mujeres.

Pyongyang utiliza términos como "escoria humana" para describir a sus ciudadanos que huyen.

TEMAS Corea del Sur Corea del Norte
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