La UNSE será sede del Simposio Regional NOA 2026 a cincuenta años del golpe de Estado

También se realizará un recorrido por sitios de memoria y por los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Hoy 09:37

La Licenciatura en Historia y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero invitan a la comunidad a participar del Simposio Regional NOA 2026: "Pensar la Dictadura de 1976 desde el NOA", que se desarrollará el próximo viernes 3 de julio de 2026, en el marco del Día del Historiador y la Historiadora y de la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado de 1976.

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La propuesta constituye un espacio federal de reflexión, producción de conocimiento e intercambio académico sobre la historia reciente argentina y los procesos de memoria, verdad y justicia, con la participación de investigadores, docentes y especialistas provenientes de distintas universidades e instituciones del Noroeste Argentino.

La jornada comenzará por la mañana con el conversatorio de apertura a cargo de la Dra. Vera Carnovale (UBA-UNSAM-CONICET-CeDInCI), moderado por el Mg. Esteban Brizuela.

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A media mañana se realizará un recorrido por sitios de memoria y por los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, actividad coordinada por el Instituto Espacio por la Memoria.

Por la tarde, desde las 14:30 horas, el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero será escenario del Simposio Regional, en el que referentes de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja y Jujuy dialogarán y debatirán sobre las múltiples dimensiones que asumió la última dictadura militar en el antiguo NOA. La actividad será moderada por el Mg. René Galván y la Lic. María Olivera, y reunirá a destacados investigadores y especialistas que abordarán problemáticas vinculadas con la historiografía, las memorias, las experiencias de represión, las resistencias sociales y los usos del pasado en cada una de las provincias participantes.

La jornada concluirá con un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, junto al colectivo Bordando Luchas Santiago del Estero, y un brindis conmemorativo por el Día del Historiador y la Historiadora, reafirmando el compromiso con la memoria colectiva y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

El encuentro es organizado por la Licenciatura en Historia y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y cuenta con el acompañamiento y auspicio de diversas instituciones y organismos comprometidos con la promoción de los derechos humanos, la educación y la preservación de la memoria histórica, entre ellos la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), el Consejo General de Educación de Santiago del Estero, COPROHISJUY, el Equipo Historia UNSE, el Instituto Espacio por la Memoria, la Dirección General de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, la organización H.I.J.O.S. Santiago del Estero y el colectivo Bordando Luchas Santiago del Estero.

Desde el equipo organizador se invita a estudiantes, docentes, investigadores, integrantes de organismos de derechos humanos y a toda la comunidad a participar de este espacio de encuentro y reflexión colectiva, que busca aportar a la construcción de una mirada plural y situada sobre uno de los períodos más complejos y dolorosos de la historia argentina. Asimismo, se informa que se otorgarán certificados de asistencia y participación con resolución ministerial, constituyendo un importante reconocimiento académico para quienes formen parte de esta propuesta.

Simposio Regional NOA 2026

"Pensar la Dictadura de 1976 desde el NOA"

Viernes 3 de julio de 2026

14:30 hora

Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero

Actividad libre y gratuita

Se entregarán certificados con resolución ministerial.

A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la construcción de la memoria, la producción de conocimiento y el diálogo entre la universidad y la sociedad continúan siendo herramientas fundamentales para fortalecer la democracia y sostener las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.