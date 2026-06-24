Rachel Brosnahan deslumbró en el estreno de "Supergirl"

La actriz se presentó en la premiere mundial del film de DC Studios y se robó todas las miradas con un vestido con detalles tipo corset y plataformas de lujo.

Hoy 10:40

La actriz Rachel Brosnahan deslumbró en el estreno mundial de Supergirl, realizado en el complejo The Plaza at 300 Ashland en Brooklyn, donde acompañó la presentación de la nueva producción del universo DC Studios.

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Brosnahan llegó al evento con un vestido de Elisabetta Franchi que llamó la atención por su diseño ajustado con cordones tipo corset en el escote y un trabajo de pedrería que recorría el torso y la cadera, finalizando en una falda con caída fluida y abertura frontal.

El look se completó con sandalias de lujo René Caovilla “Braid” platform 130 en color marrón, un diseño con tacón alto, plataforma y detalles de cristales que aportaban un brillo sutil al conjunto.

La combinación del vestido y el calzado generó un efecto visual coordinado, con el motivo del entrelazado presente en ambas piezas, reforzando un estilo armónico y llamativo sin excesos.

La actriz, conocida por su papel de Lois Lane en el universo DC, asistió al evento en apoyo al estreno de Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, uno de los lanzamientos más esperados del año dentro del estudio.