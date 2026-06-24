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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 11º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:53

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 25 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio San Martín de la ciudad de La Banda (comprendido entre Av. Del Libertador - Mitre, Santa Fe Norte, Belgrano y Antártida Argentina)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Libertad de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Libertador, San Martín, 8 de Octubre y Congreso), parte de la ciudad Villa Atamisqui (barrio Lagunilla) y a las localidades de Puerta Grande, Mochimo (dpto. Atamisqui), La Tijera (dpto. Banda)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Los Pereyra (dpto. Robles)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios San Carlos y El Rosedal de la ciudad de la Banda, parte de la ciudad de Fernández (barrios 102 viviendas, 9 de julio, Hospital, José Hernández, Independiente y El Águila) y a las localidades de Los Castillos, Mistol, Pozo Zuni, La Loma, San Ramón y Puesto Nuevo (dpto. Robles)

de 12:00 a 15:00 hs afectando a las localidades de El Charco, El Bagual y Tacanas (dpto. Jiménez); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la localidad de Frías (barrios Villa Paulina, Fortabat y Elías Morra)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios Villa Rosita y El Cruce de la ciudad de La Banda.

Viernes 26 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de San Pedro (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de Termas de Rio Hondo (barrios Villa Nueva, El Pescadito) y a la localidad de San Pablo (dpto. Rio Hondo)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Fernández (barrio Penquitas, América, Matadero, Villa Elisa, 12 viviendas y 30 viviendas)

de 13:30 a 16:30 hs afectando a parte de Termas de Río Hondo (zona del Mercado Municipal, entre las calles Rivadavia, Gorostiaga, Núñez del Prado, Pasaje Mossi y Avellaneda).

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