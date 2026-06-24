Florence Pugh podría liderar "Avengers: Doomsday" con Yelena Belova como gran protagonista

Los rumores señalan que Yelena Belova tendría el mayor tiempo en pantalla entre los personajes femeninos de la nueva película de Marvel.

Hoy 11:16

Según diversos reportes, Yelena Belova sería el personaje femenino con mayor tiempo en pantalla en Avengers: Doomsday, la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

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De confirmarse, este dato marcaría un importante hito para el personaje interpretado por Florence Pugh, que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más queridas por los fans del MCU.

Yelena debutó en Black Widow y luego continuó expandiendo su historia en producciones como Hawkeye y Thunderbolts, donde fue consolidando su rol dentro del universo compartido.

Florence Pugh

El supuesto protagonismo en Avengers: Doomsday sugiere que el personaje podría ocupar un lugar central tanto en la narrativa como en la dinámica del equipo, con un rol de mayor liderazgo dentro de la nueva formación de los Vengadores.

Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente esta información, la posibilidad ha generado entusiasmo entre los seguidores, que esperan ver a Florence Pugh asumir un papel aún más relevante en la próxima saga de los Vengadores.