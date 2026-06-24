Causa por robo derivó en cinco allanamientos, un detenido y bienes recuperados

Los procedimientos se realizaron en los barrios Los Telefónicos, La Católica y Costanera Sur. Domicilios allanados tendrían relación en la compra de los artículos sustraídos.

Hoy 11:37

Un importante operativo policial desplegado durante la mañana de este miércoles en distintos sectores de la ciudad Capital permitió la detención de un joven acusado de participar en un hecho de robo y el recupero de varios bienes que habían sido denunciados como sustraídos.

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Los procedimientos fueron concretados por personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 16 "Los Flores", en cumplimiento de órdenes de allanamiento libradas por el juez de Control y Garantías Dr. Darío Alarcón, a requerimiento de la fiscal Dra. Luciana Jacobo.

La investigación se encuentra vinculada al legajo fiscal instruido contra Cristofer Maximiliano Díaz, alias "Cristo", y otros, por un supuesto robo en perjuicio de un vecino de la Capital.

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En el marco de la pesquisa, los efectivos realizaron allanamientos simultáneos en cinco inmuebles ubicados en los barrios Los Telefónicos, La Católica y Costanera Sur, donde buscaban a los sospechosos y elementos relacionados con la causa.

Como resultado de las medidas judiciales, los investigadores lograron la detención de Juan Pablo Jiménez, alias "Juampi", de 21 años, quien quedó alojado a disposición de la Justicia.

Asimismo, durante las requisas efectuadas en distintos domicilios fueron secuestrados una garrafa de 10 kilogramos color lila, un televisor LED de 32 pulgadas marca Noblex, una pava eléctrica y una olla Essen, elementos que coincidirían con los denunciados por la víctima y que serán sometidos a las correspondientes medidas judiciales para su posterior reconocimiento.

Según surge de la investigación, algunos de los inmuebles allanados eran señalados como lugares donde presuntamente se habrían comercializado parte de los bienes sustraídos, circunstancia que ahora es analizada por los investigadores.

En tanto, Cristofer Maximiliano Díaz, alias "Cristo", no fue localizado durante los procedimientos y continúa siendo buscado por los efectivos que trabajan en la causa.

Los allanamientos se desarrollaron sin incidentes, sin ejercer violencia sobre las personas ni ocasionar daños materiales en los inmuebles inspeccionados.

La fiscalía interviniente continúa avanzando con nuevas medidas investigativas tendientes al total esclarecimiento del hecho y a la localización del restante sospechoso mencionado en la causa.