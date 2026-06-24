La promoción del invierno tucumano desembarca en Santiago del Estero

Tucumán participará del 58° Plenario del Norte Grande Argentino con una propuesta turística que busca fortalecer la promoción de su temporada invernal en la región.

Hoy 12:08

En la antesala del inicio de la temporada de invierno, Tucumán desembarcará en Santiago del Estero para promocionar su oferta turística en el marco del 58° Plenario del Norte Grande Argentino.

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El encuentro se desarrollará este jueves 25 y viernes 26 de junio en la capital santiagueña y reunirá a vicegobernadores y legisladores de las diez provincias que integran el Norte Grande, con el objetivo de debatir políticas estratégicas para el desarrollo regional.

Las actividades principales tendrán lugar en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero, ubicada en avenida Roca y Patagonia, donde se espera la participación de representantes institucionales de toda la región.

En ese contexto, Tucumán presentará su temporada invernal bajo el concepto “Conectar con tus raíces”, una propuesta que invita a redescubrir la Cuna de la Independencia Argentina en el marco de un nuevo aniversario patrio.

La iniciativa busca promover el viaje como una experiencia vinculada al bienestar, la identidad y la conexión emocional, frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana.

Durante el jueves 25, de 14 a 20 horas, la provincia desplegará su oferta turística en un stand especialmente preparado para los visitantes. Allí se difundirán los principales atractivos tucumanos para la temporada de invierno.

Además, quienes se acerquen al espacio podrán participar de juegos y dinámicas interactivas, pensadas para acercar la propuesta turística de Tucumán de una manera lúdica y participativa.

Con esta acción, Tucumán busca fortalecer su presencia en Santiago del Estero, uno de sus principales mercados emisivos, y consolidar su posicionamiento regional de cara a las vacaciones de invierno.