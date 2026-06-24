El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi en su cumpleaños que emocionó a los fanáticos

Anto le dedicó un sentido mensaje al "10" por su cumpleaños número 39 y conmovió a las redes sociales. La publicación incluyó fotos familiares y un intercambio de mensajes que rápidamente se volvió viral.

Hoy 12:14

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi estuvo marcado por múltiples saludos y muestras de cariño de fanáticos de todo el mundo, pero uno de los mensajes más especiales llegó de la mano de Antonela Roccuzzo. A través de sus redes sociales, la esposa del capitán de la Selección Argentina compartió una emotiva dedicatoria que rápidamente conquistó a millones de seguidores.

La empresaria rosarina publicó una serie de fotografías que recorren distintos momentos de la vida en familia junto al astro argentino y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Entre las imágenes también aparecieron recuerdos de los primeros años de la pareja en Rosario, reflejando una historia de amor que lleva más de dos décadas.

Junto a las postales, Antonela escribió un mensaje cargado de sentimiento: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”. La dedicatoria recibió millones de reacciones y comentarios de admiración por el vínculo que mantienen desde hace tantos años.

La respuesta de Messi no tardó en llegar y también generó una gran repercusión. El delantero comentó: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. ¡Qué chiquitos éramos!”, haciendo referencia a las fotografías de cuando ambos eran adolescentes y comenzaban su relación.

El intercambio entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvió a demostrar la solidez de una de las parejas más queridas del deporte mundial. Mientras el capitán argentino permanece concentrado en el Mundial 2026 con el objetivo de conquistar un nuevo título, el apoyo incondicional de su familia sigue siendo uno de sus principales pilares dentro y fuera de la cancha.