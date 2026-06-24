"La intención del gobierno es el desguace de Vialidad Nacional"

Así lo afirmó durante un diálogo con Radio Panorama la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña.

Hoy 13:33

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña, expresó su fuerte preocupación por la situación actual del organismo y denunció un proceso de desmantelamiento por parte del Gobierno nacional.

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En diálogo con Radio Panorama, Aleña adelantó que este jueves participarán del Parlamento del Norte Grande para exponer la problemática que atraviesa Vialidad Nacional. “Entendemos que tiene que haber un trabajo conjunto con las distintas provincias porque no solo perjudica a los trabajadores, queremos que acompañen nuestro reclamo de que Vialidad tiene que funcionar”, sostuvo.

La dirigente sindical describió un escenario crítico en las rutas del país. “El reflejo es lo que se ve en las rutas, con algunas por las que no se puede circular, en situación precaria. El panorama es feo porque quedaron pocos compañeros para trabajar y no hay los fondos necesarios para hacer mantenimiento; algunos baches se están tapando con tierra”, afirmó.

En ese sentido, fue contundente al señalar: “La intención del gobierno es el desguace. La realidad es que hoy del impuesto al combustible el Estado debe más de mil millones de pesos, cuando este importe debería ingresar automáticamente”.

Además, reveló que desde el sindicato realizaron una denuncia penal por malversación de fondos. “Hay fondos específicos que nos dijeron que están en letras o en plazos fijos. Y hoy no hay para comprar cubiertas ni combustible; los compañeros no tienen ropa de trabajo hace más de dos años y los salarios están prácticamente congelados”, denunció.

Aleña también advirtió sobre el impacto en los trabajadores: “Hay un ataque certero, agotando la salud mental de muchos compañeros que se retiraron”.

Por último, cuestionó la paralización de la obra pública desde el inicio de la actual gestión. “Desde el comienzo de este gobierno la obra pública es cero. No se trabaja. En esta instancia lo más fuerte es el estado de las rutas, que es por donde circula la ciudadanía. La idea persistente es que todos los inmuebles del Estado se van a vender, como dijo Caputo”, concluyó.